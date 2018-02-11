الكشف عن تفاصيل جديدة لإسقاط الدفاعات السورية للطائرة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (هآرتس) العبرية، مساء اليوم الأحد، نتائج التحقيق الأولي، الذي أجراه سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي لحادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة (F16) أمس السبت.



وقالت الصحيفة: إن التحقيق يشير إلى أن طاقم الطائرة، كان قادراً على تحديد وتجنب صواريخ الدفاعات السورية، لافتةً إلى أن الطاقم وصله تحذير.



وأضافت الصحيفة: أنه لأسباب لم يتم توضيحها بشكل تام بعد، فإن الطاقم لم يكن لديه الوقت للقيام بمناورة التهرب، وعند اقتراب الصواريخ تخلى الطاقم عن الطائرة.



وأشارت إلى أن الصواريخ التي أطلقت نحو الطائرات الإسرائيلية كانت من نوعين SA 5 وSA17، منوهةً إلى أن الطائرات الإسرائيلية، تمكنت من تدمير حوالي نصف بطاريات الدفاعات الجوية السورية خلال الهجمات الأخيرة.