لعقد قمة فلسطينية روسية.. الرئيس عباس يصل موسكو

لعقد قمة فلسطينية روسية.. الرئيس عباس يصل موسكو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة الروسية (موسكو) في زيارة رسمية، يلتقي فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الرئيس عباس، سيلتقي نظيره الروسي غداً الاثنين، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات تتناول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر محدقة، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات يومية، كذلك يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

ويرافق الرئيس في الزيارة: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

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