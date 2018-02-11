ترامب يشكك في سعي إسرائيل للتوصل لسلام مع الفلسطينيين

ترامب يشكك في سعي إسرائيل للتوصل لسلام مع الفلسطينيين
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، أنه ليس متأكداً من سعي إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وذلك وفق مقابلة صحفية مع (إسرائيل هيوم) العبرية.

وكان ترامب، قد وجه انتقادات متكررة للفلسطينيين بعدم الرغبة في التفاوض، في المقابل كان يمتنع من توجيهها إلى إسرائيل.

وقال ترامب: "إن العلاقات الإسرائيلية- الأميركية رائعة، ولكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين سيجعلها أفضل بكثير".

وأضاف ترامب: "حالياً، أقول: إن الفلسطينيين لا يسعون لإقامة السلام، كما أنني لست متأكداً بالضرورة أن إسرائيل تسعى لصنع السلام، لذلك سنكتفي بمراقبة ما سيحدث، هذه فرصتنا الوحيدة، ولن تحدث أبداً بعد ذلك".

وأعرب ترامب عن قلقه من وتيرة البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مع أن إدارته أقل انتقاداً للبناء الاستيطاني من إدارة باراك أوباما.

وقال ترامب: "المستوطنات كانت ولا تزال تعقد كثيراً صنع السلام، ولهذا أعتقد أن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية بشأن المستوطنات".

وكان ترامب، أكد أنه يسعى لجمع الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى ما أسماه "الاتفاق المنشود" ، لكنه شكك في المقابلة حتى في إمكانية إجراء مفاوضات في الفترة الحالية.

وكان ترامب قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة في حين أعلنت إسرائيل القدس المحتلة منذ 1967 "عاصمتها الأبدية" في 1980.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الأميركية توتراً  شديداً بعد قرار ترامب بشأن القدس الذي أنهى عقوداً من الدبلوماسية الأميركية المتريثة، واعتبر الفلسطينيون أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة بعد اليوم، لعب دور الوسيط في عملية السلام.

وعلق ترامب دفع مساهمة أميركية تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

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