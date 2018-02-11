اللواء عطا الله: الأمن أساس الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اللواء عطا الله: الأمن أساس الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، حرص جهاز الشرطة الدائم على تعزيز العلاقة مع المواطن الفلسطيني واحترام حقوقه، والسعي نحو تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات لكافة أبناء شعبنا.  

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن اللواء حازم عطا الله قد قام بزيارة لمديرية شرطة محافظة الخليل، حيث كان في استقباله العميد محمد تيم مدير شرطة المحافظة، وعدد من مدراء المراكز والأقسام والإدارات المتخصصة.

وقد نقل تحيات القائد الأعلى لقوى الأمن الرئيس محمود عباس ودولة الدكتور رامي الحمد رئيس الوزراء ووزير الداخلية لكافة منتسبي شرطة المحافظة، داعياً جميع الضباط إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد وتوظيف جميع الطاقات والخبرات الشرطية من أجل تطوير هذه المؤسسة، وتحقيق أعلى مستوى من الأمن والاستقرار الاجتماعي في مجتمعنا وحماية أفراده وممتلكاته العامة والخاصة، وذلك من خلال العمل كفريق واحد وأسرة واحدة عنوانها (الأمن أساس الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية).

وأشار خلال لقائه ضباط وعناصر الشرطة  إلى أن الأمن مسؤولية جماعية مشتركة لا يقتصر توفره على جهة حكومية واحدة أو طرف معين، وإنما تشترك في تحقيقه كافة الأطراف والمؤسسات، مؤكداً عزم جهاز الشرطة على المضي قدماً نحو بناء مؤسسة شرطية عصرية مهنية ومتطورة، قادرة على حفظ الأمن وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان وحفظ حرياته وصون كرامته.

وفي ختام الزيارة تقدم اللواء عطا لله بجزيل الشكر والتقدير لجميع العاملين بشرطة محافظة الخليل، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء أعمالهم الموكلة إليهم.

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