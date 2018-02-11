البرغوثي يشرح لطلبة الدراسات العليا الألمان طبيعة نظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي

البرغوثي يشرح لطلبة الدراسات العليا الألمان طبيعة نظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
شرح الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، لوفد من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الألمانية، طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري (الأبرتهايد) الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم، والقائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، ووضح الرواية الفلسطينية، القائمة على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر.

ودعا البرغوثي الوفد الطلابي إلى نشر الوعي في ألمانيا بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والانضمام إلى حركة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل التي تتصاعد في كل جامعات ومدن العالم، والتي انضوى فيها شباب جامعيون كثيرون. 

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