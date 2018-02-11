مُناشدة إلى وزير الشؤون المدنية.. الطفلة "دعاء أبو طير" تُعاني!

ويذكر، بأن الطفلة قامت بعملية زرع نخاح ومُنعت من التعرض لأشعة الشمس والجو البارد والملوث، وكان موعدها للمراجعة في تاريخ6/2/2018، وأيضا يوجد عندها موعد عملية جراحية بتاريخ 13/2/2018 ولكنها لم تتمكن من الدخول ومازالت بالفحص الأمني.



ويشار إلى أن الطفلة تبلغ من العمر (7 سنوات)، ووالدتها ميسون فتحي أبو طير (36 عاماً.



لذا أرجو من سيادتكم التكرم لإنهاء المعاناة الشديدة التي تعاني منها الطفلة دعاء في كل أسبوعين للمراجعة.



للتواصل مع جهاد ابو طير 059 5776611



رام الله - دنيا الوطنتُناشد "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" وعائلة الطفلة "دعاء جهاد أبو طير" معالي الوزير "حسين الشيخ" ووكيل الوزارة الأخ أيمن قنديل بمناشدة الجهات الإسرائيلية المختصة لدخول الطفلة عبر معبر بيت حانون/ إيرز؛ لتتمكن من استكمال علاجها في مستشفى "أخلف".