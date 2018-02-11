مصرع ستة عناصر من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية باليمن

مصرع ستة عناصر من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية باليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل ستة عناصر من تنظيم القاعدة اليوم الأحد، في غارة جوية لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت سيارة كانت تقلهم في منطقة القيفه في محافظة البيضاء اليمنية.

وأسفرت غارات أميركية  بطائرات من دون طيار، عن مقتل عدد من مسلحي تنظيم القاعدة في اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتعتبر الولايات المتحدة، فرع القاعدة في اليمن واحداً من أخطر أفرع التنظيم، ومن بين أعضائه إبراهيم حسن العسيري أحد أبرز صانعي القنابل، الذي كان سببا لقلق دائم للحكومة الأميركية منذ محاولة في 2009 لتفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت في يوم احتفالات عيد الميلاد.

واستغل التنظيم، الاضطرابات التي بدأت في اليمن عام 2011، ثم الانقلاب الحوثي عام 2014، لمحاولة توسيع نطاق سيطرته ونفوذه في أحد أفقر الدول في الشرق الأوسط.

فيديو أرشيفي: غارات أمريكية على مواقع للقاعدة باليمن

 

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