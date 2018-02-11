"الدبلوماسية الرقمية" لرئيس الوزراء تكسر حاجز المليون





وتجدر الإشارة إلى أن خبراء في مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بأن يفتح رئيس الوزراء نافذة جديدة للمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.





وتعتبر الصفحة من أكثر الصفحات نشاطاً، حيث يقوم المكتب الإعلامي بنشر كل الصور والأحداث المتعلقة بمجلس رئاسة الوزراء أيضاً.





رام الله - دنيا الوطنتخطت صفحة رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله حاجز المليون إعجاب، بما يعتبر مؤشراً إضافياً على الاهتمام الواسع الذي تحققه تصريحات وأخبار رئيس الوزراء في الأوساط الإعلامية والشعبية والمتابعين في الداخل والخارج.وتقدم الصفحة للمواطن الفلسطيني في كل أماكن تواجده تغطية شاملة لجميع الفعاليات والتصريحات اليومية والمواقف التي يدلي بها رئيس الوزراء باللغتين العربية والإنجليزية.ووفقاً للمراقبين، فإن تخطي صفحة الحمد الله (1,038,933) يعد نجاحاً إضافيًا للدبلوماسية الرقمية التي ينتهجها الحمد الله لإيصال المواقف الفلسطينية، وتساهم بذلك في تعزيز التواصل اليومي مع المواطنين الذين يظهرون محبتهم لشخص رئيس الوزراء ومواقفه الوطنية الراسخة من خلال تفاعلهم معها في كل المواقف والظروف الوطنية.يُشار إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المسؤولين الدوليين والعرب، باتت النافذة الأولى للتواصل مع الجماهير، وقد تمكّن رئيس الوزراء الفلسطيني من استخدام منصة (الفيسبوك) بشكل يضمن له تواصلًا مستمرًا مع المتابعين له.