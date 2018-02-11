وحدات الكردية تدمر دبابة تركية في عفرين

فيديو أرشيفي: عملية غصن الزيتون

رام الله - دنيا الوطندمرت وحدات حماية الشعب الكردية اليوم الأحد، دبابة تابعة للجيش التركي في قرية شيخ ورزة بناية بلبلة في منطقة عفرين شمال سوريا، بحسب ما أفادته مصادر لـ (روسيا اليوم).وقالت المصادر: "إن العملية أسفرت كذلك عن مقتل عدد من المسلحين اللذين كانوا بالقرب من الدبابة المستهدفة، وذلك في إطار عملية غصن الزيتون التي يشنها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر وفصائل أخرى متحالفة معه في شمال سوريا منذ 20 كانون الأول/يناير الماضي ضد "وحدات حمامية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" المصنفان كتنظيميْن مسلحيْن في تركيا".ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة عن مقتل 11 من عسكرييها المشاركين في "غصن الزيتون" أمس السبت.