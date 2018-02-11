لافروف: سنساعد سوريا في احباط محاولات تنظيم الدولة من استعادة قوته

لافروف: سنساعد سوريا في احباط محاولات تنظيم الدولة من استعادة قوته
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن القوات الروسية المتبقية في سوريا ستساعد حكومة البلاد في إحباط محاولات تنظيم الدولة من استعادة قوته.

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة (روسيا-1) اليوم الأحد: "في حال سعى تنظيم الدولة، الذي يستمر بالتواجد في المنطقة على شكل فصائل متفرقة، رغم أنه تكبد هزيمة بشأن مخططاته لإقامة دولة الخلافة، إلى رفع رأسه من جديد، فإن المجموعة المتبقية من قواتنا في قاعدة حميميم ستساعد، بالطبع، الجيش السوري في التصدي لهذه المحاولات".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تحقيق الانتصار العسكري على تنظيم الدولة، المصنف "إرهابيا" على المستوى الدولي، في سائر الأراضي السورية، وأمر في الـ 11 من الشهر ذاته، ببدء سحب القوات الروسية من البلاد.

واكتملت عملية سحب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر، لكن بعض المجموعات، منها ثلاث كتائب للشرطة العسكرية وعناصر مركز مصالحة أطراف الأزمة والوحدات في قاعدتي حميميم وطرطوس، ستبقى في البلاد وفقا للاتفاقات بين موسكو ودمشق.

على صعيد متصل اعتبر لافروف أن هناك دلائل على استعداد الولايات المتحدة، التي بدأت تفهم الوضع الحقيقي في سوريا، لأن تراعي وتأخذ بعين الاعتبار النهج الذي تطبقه روسيا لتسوية القضية السورية، مشددا على أن هذا العمل يجري تنفيذه بدعوة من قبل الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية.

كما لفت لافروف في هذا السياق إلى أن العمل يجري جيدا بين روسيا والولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية في سوريا لمنع وقوع الحوادث.

فيديو أرشيفي: لافروف: الحرب ضد تنظيم الدولة سوف تنتهي قريبا
 

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