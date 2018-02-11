مجهول يشعل النار في مسجد شمالي هولندا

مجهول يشعل النار في مسجد شمالي هولندا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشعل مجهول اليوم الأحد، النار في مسجد تابع لوقف المركز الإسلامي بمدينة "دراختن"، شمال شرقي هولندا.

ودان خالد بن ناصر مدير الوقف الهجوم، مبينا أن الحريق سبب تلفيات وأضرار كبيرة بالمسجد.

وأوضح بن ناصر لوكالة (الأناضول)، أن الاعتداء حصل حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت المدينة، والتقطت كاميرات المراقبة صورا للمهاجم، وهو يحطم أحد نوافذ المسجد، ثم يشعل النار داخله.

وأشار بن ناصر أن الشرطة فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت العديد من المساجد في دول أوروبية لهجمات عنصرية، بالتزامن مع تصاعد موجة الإسلاموفوبيا في هذه الدول، التي تغذيها أحزابا متطرفة تسعى لمكاسب انتخابية.

فيديو أرشيفي: حريق ببناية مسجد بهولندا

 

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