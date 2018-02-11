شكري: يجب المضي بالمصالحة الفلسطينية.. ولابد من تمكين حكومة الوفاق بغزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة الفلسطينية، باعتبارها خطوة مهمة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة قطاع غزة بكفاءة لمصلحة المواطن الفلسطيني في غزة، منوهاً في الإطار ذاته إلى الأهمية التي توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.



جاء ذلك، خلال استقبال الوزير شكري اليوم الأحد، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتطورات الخاصة بملف المصالحة الوطنية.



وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري حرص في بداية اللقاء على الاستماع إلى تقييم عزام بشأن آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير في الموقف الأمريكي تجاه قضية القدس، وتأثيره على دور الولايات المتحدة كراع لعملية السلام وعلى مستقبل التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأوضح أبو زيد، أن الأحمد، أكد على محورية قضية القدس للجانب الفلسطيني باعتبارها لا تقبل المساومة، منوهاً إلى أن الرئيس محمود عباس بصدد إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن في 20 الجاري في نيويورك للدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وشرح الرؤية الفلسطينية تجاه مختلف جوانب القضية الفلسطينية، ومستقبل عملية السلام.



ومن جانبه، أكد الوزير شكري على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الاتصالات التي قام بها مع نظرائه من وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والعربية خلال الفترة الأخيرة.



وقد شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً بين الجانبين حول مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وبرز توافق في الرؤى بشأن ضرورة بذل كل الجهود لإعادة تصحيح المسار تجاه استئناف المفاوضات وحل الدولتين.



وأردف أبو زيد، أن عزام استعرض أيضاً خلال اللقاء آخر التطورات والموقف الراهن بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، والاتصالات والجهود المبذولة على الساحة الفلسطينية من أجل تذليل العقبات في سبيل إنهاء الانقسام، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المصرية إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، على ضوء اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.