قوات الإحتلال تقتحم "مصنع بيسان للمكيفات" وتصادر عدداً من سيرفرات الإنتاج

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مقر مصنع بيسان للمكيفات، في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، وعبثت بمحتوياته، وصادرت عدداً من الأجهزة والمعدات والسيرفرات المتعلقة بعملية الإنتاج.واستنكرت إدارة شركة بيسان لصناعة المكيفات، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مقر مصنعها في عنبتا، ومصادرة السيرفرات المتعلقة بعملية الإنتاج.من جانبه، شجب مدير عام مصنع بيسان للمكيفات - م. محمد جوهر- اقتحام قوات الاحتلال للمصنع، قائلاً بأنه "غير مبرر لشركة تُركز عملها في المجال الاقتصادي والصناعي، وهو تعبيرٌ عن استهداف القطاع الخاص الفلسطيني ككل للنيل من صموده".يُذكر أن "مصنع بيسان للمكيفات"، ومنذ بدء الإنتاج، العام الماضي، ساهم في إعالة عشرات الأسر الفلسطينية عبر تشغيل مئات الأيدي العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو أول مصنع فلسطيني وبرأس مال وطني، تأسس في العام 2012، لتصنيع أجهزة التكييف الجدارية والعمودية والمركزية وصناعات التبريد الأخرى، وهو المصنع الرابع في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط.يُشار إلى أن مصنع بيسان، هو أحد استثمارات مجموعة ريتش القابضة، بالتعاون مع مستثمرين فلسطينيين آخرين. و"ريتش القابضة" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الفلسطيني، مالك ملحم، تأسست عام 2011، وتتخذ من مدينة رام الله مقراً رئيسياً لها، ولها فروع في الإمارات، والأردن، وتتركز استثماراتها في قطاعات الصناعة بما فيها الحجر والرخام، وتجارة التجزئة والخدمات، والضيافة، والتعليم.