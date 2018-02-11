قوات الإحتلال تقتحم "مصنع بيسان للمكيفات" وتصادر عدداً من سيرفرات الإنتاج

قوات الإحتلال تقتحم "مصنع بيسان للمكيفات" وتصادر عدداً من سيرفرات الإنتاج
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مقر مصنع بيسان للمكيفات، في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، وعبثت بمحتوياته، وصادرت عدداً من الأجهزة والمعدات والسيرفرات المتعلقة بعملية الإنتاج.

واستنكرت إدارة شركة بيسان لصناعة المكيفات، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مقر مصنعها في عنبتا، ومصادرة السيرفرات المتعلقة بعملية الإنتاج.

من جانبه، شجب مدير عام مصنع بيسان للمكيفات - م. محمد جوهر- اقتحام قوات الاحتلال للمصنع، قائلاً بأنه "غير مبرر لشركة تُركز عملها في المجال الاقتصادي والصناعي، وهو تعبيرٌ عن استهداف القطاع الخاص الفلسطيني ككل للنيل من صموده".

يُذكر أن "مصنع بيسان للمكيفات"، ومنذ بدء الإنتاج، العام الماضي، ساهم في إعالة عشرات الأسر الفلسطينية عبر تشغيل مئات الأيدي العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو أول مصنع فلسطيني وبرأس مال وطني، تأسس في العام 2012، لتصنيع أجهزة التكييف الجدارية والعمودية والمركزية وصناعات التبريد الأخرى، وهو المصنع الرابع في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن مصنع بيسان، هو أحد استثمارات مجموعة ريتش القابضة، بالتعاون مع مستثمرين فلسطينيين آخرين. و"ريتش القابضة" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الفلسطيني، مالك ملحم، تأسست عام 2011، وتتخذ من مدينة رام الله مقراً رئيسياً لها، ولها فروع في الإمارات، والأردن، وتتركز استثماراتها في قطاعات الصناعة بما فيها الحجر والرخام، وتجارة التجزئة والخدمات، والضيافة، والتعليم.



أخبار ذات صلة

حلس: زيارة وفد مركزية فتح لغزة لدفع عجلة المصالحة

حلس: زيارة وفد مركزية فتح لغزة لدفع عجلة المصالحة

مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في نابلس

مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في نابلس

هل تلجأ إسرائيل لتصفية قيادات من &#34;محور المقاومة&#34;

هل تلجأ إسرائيل لتصفية قيادات من "محور المقاومة"

غداً الاثنين.. الرئيس وبوتين يبحثان بلورة رؤية دولية جديدة للسلام

غداً الاثنين.. الرئيس وبوتين يبحثان بلورة رؤية دولية جديدة للسلام

لعقد قمة فلسطينية روسية.. الرئيس عباس يصل موسكو

لعقد قمة فلسطينية روسية.. الرئيس عباس يصل موسكو

ترامب يشكك في سعي إسرائيل للتوصل لسلام مع الفلسطينيين

ترامب يشكك في سعي إسرائيل للتوصل لسلام مع الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في نابلس

مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في نابلس

الشرطة تنجز قرابة 27 الف قضية خلال العام الماضي

الشرطة تنجز قرابة 27 الف قضية خلال العام الماضي

صيدم: نرفض كافة أشكال تكبيل الأكاديميين الأجانب بفعل الاحتلال

صيدم: نرفض كافة أشكال تكبيل الأكاديميين الأجانب بفعل الاحتلال

اللواء عطا الله: الأمن أساس الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اللواء عطا الله: الأمن أساس الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عربي

مقتل عشرة مسلحين في عملية للجيش المصري بالعريش

مقتل عشرة مسلحين في عملية للجيش المصري بالعريش

مسؤول إيران: طهران حالت دون ترك بشار الأسد لقصره الرئاسي

مسؤول إيران: طهران حالت دون ترك بشار الأسد لقصره الرئاسي

في مستهل جولته للشرق الأوسط.. تيلرسون يصل القاهرة

في مستهل جولته للشرق الأوسط.. تيلرسون يصل القاهرة

منوعات

&#34;ذا فويس&#34; الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

"ذا فويس" الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

فيديو: صافيناز ترد على جوهرة: &#34;أنا واحدة بخاف ربنا ومتربية&#34;

فيديو: صافيناز ترد على جوهرة: "أنا واحدة بخاف ربنا ومتربية"

صور جريئة:&#34; قمر&#34; تختار إطلالات أكثر استفزازاً من السابق

صور جريئة:" قمر" تختار إطلالات أكثر استفزازاً من السابق

فيديو: لبنانية تصدم جمهور الزعيم &#34; قالي هاقطعك ومراتي موافقة&#34;

فيديو: لبنانية تصدم جمهور الزعيم " قالي هاقطعك ومراتي موافقة"