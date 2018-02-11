العاهل الأردني: مستمرون بدورنا في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

العاهل الأردني: مستمرون بدورنا في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، والدفاع أيضاً عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية، لافتاً إلى أن المقدسات المسيحية، تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية.

جاء ذلك، خلال استقبال الملك عبد الله للمطران سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين في قصر الحسينية اليوم الأحد.

وركز اللقاء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في حماية المقدسات في القدس الشريف والحفاظ على هويتها العربية، والتصدي لأي محاولات لتغيير معالم المدينة، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

بدوره، أكد المطران عازر أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالحفاظ عليها وحمايتها، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها جلالة الملك في سبيل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، وترسيخ لغة الحوار، ونشر قيم المحبة والتسامح والاعتدال.

واستعرض التحديات التي تواجه الكنائس في مدينة القدس، في ضوء نية إسرائيل فرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس، والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

وكان المجمع الكنسي اللوثري في الأردن والأراضي المقدسة، انتخب راعي الكنيسة اللوثرية في القدس، القس سني إبراهيم عازر، مطراناً جديداً للكنيسة،  ورئيساً للمجمع خلفاً للمطران منيب يونان.

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