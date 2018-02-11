سلطة النقد: سنتخذ إجراءات مشددة لمحاربة الشيكات المعادة

سلطة النقد: سنتخذ إجراءات مشددة لمحاربة الشيكات المعادة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عزام الشوا محافظ سلطة الفلسطينية ان سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.

وأعلن الشوا أن سلطة النقد سوف تتخذ عددا من الإجراءات الإضافية المشددة لمحاربة آفة الشيكات المعادة.

وتشمل هذه الإجراءات في مرحلتها الأولى المتوقع المباشرة بها خلال الأيام القليلة القادمة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات وإلغاء فترة الثلاثة شهور المعتمدة حاليا لغايات التصنيف واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.

وأما في المرحلة الثانية والمتوقع تنفيذها قبل نهاية العام فإنها سوف تشمل مجموعة من الإجراءات منها خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.

وقد أشار المحافظ الشوا إلى ان إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة مما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.

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