الحساينة: ثلاثة آلاف أسرة هدمت منازلهم وأربعة آلاف لا مأوى لهم

الحساينة: ثلاثة آلاف أسرة هدمت منازلهم وأربعة آلاف لا مأوى لهم
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
قال الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان: "إن هناك (3000) أسرة هدمت منازلهم في العدوان الأخير على قطاع غزة، مازالت تعيش حياة لا تليق بهم، بالإضافة إلى أكثر من (4000) أسرة فلسطينية في غزة تعيش بلا مأوى نتيجة للحصار المستمر على القطاع، مؤكداً على أن هناك عشرات الأسر الفقيرة يتم طردها بسبب عدم دفع الإيجار".

وطالب الحساينة في لقاء خاص مع "دنيا الوطن" بتمويل عاجل وسريع لمشاريع تحسين ظروف السكن لهذه الأسر الفقيرة، مناشداً الدول التي تعهدت بتمويل مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة الإيفاء بالتزاماتها لاستكمال ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أشار الحساينة إلى أن الوزارة تستكمل مشاريع المنحة الإيطالية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة (16.5) مليون يورو، لتشمل ترميم أبراج حي الندي، وتأهيل البنية التحتية، وأبراج أخرى متضررة بشكل جزئي وبليغ.

وأوضح، أنه تم طرح العطاء، وسيتم فتح المظاريف غداً الاثنين؛ لتنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أنه سيتم بناء (11) عمارة سكنية جديدة تشمل (75) وحدة سكنية تم توقيعها مع المقاولين؛ وانجازها في أقل من عام، بالإضافة إلى بناء (12) عمارة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وقال: "فإننا نطمئن أهلنا في أبراج المجمع الإيطالي، حيث نبذل جهود كبيرة جداً من أجل البدء بإعادة إعمار البرج ضمن هذه المنحة، والقرض الذي تعهدت به وزارة المالية في حكومة الوفاق الفلسطيني للإيطاليين".

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