مصرع 71 شخصا بعد تحطم طائرة روسية في العاصمة موسكو

رام الله - دنيا الوطن

لقي 71 شخصا مصرعهم اليوم الأحد، في تحطم طائرة روسية بعد اقلاعها من احد المطارات في العاصمة موسكو.



وكانت وكالة الانباء (انترفاكس) قد أعلنت عن سقوط طائرة روسية، في العاصمة موسكو، وكان على متنها 71 شخصا.



وقال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية: "إن الطائرة من طراز (أن-148)، تابعة لشركة (خطوط ساراتوف الجوية)، تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.



وفي وقت سابق، قال مصدر في أجهزة الطوارئ: "إن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار (دوموديدوفو) في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.



وأوضح المصدر، أن 71 راكباً، بمن فيهم ستة من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.



وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية، بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.



فيما نقلت وكالة (إنترفاكس) عن مصدر لها، أن شهوداً في مقاطعة موسكو، شاهدوا سقوط طائرة ركاب، وهي تحترق.