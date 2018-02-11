صيدم يستضيف أصغر شاعرة على مقعد الوزير

رام الله - دنيا الوطن

استضاف وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، ضمن برنامج على مقعد الوزير، الطالبة رؤى التميمي، أصغر شاعرة في الوطن، من مدرسة النبي صالح الأساسية المختلطة بتربية رام الله والبيرة.



وفي هذا السياق، عبر الوزير عن افتخاره بهذه الموهبة الصاعدة التي تدلل على قدرة طلبتنا وتميزهم في عديد الميادين، ومنها الشعر الذي يعبر عن مكنونات النفس وتجلياتها.



ووعد صيدم الطالبة رؤى بتنظيم أمسية شعرية لها؛ حيث سيشاركها إلقاء بعض أشعاره في هذه الأمسية؛ في خطوة تعد سابقة في رعاية المواهب الطلابية، وتؤكد على الاهتمام الكبير بالأفكار التي تستحق التبني والاحتضان.



وجدد صيدم تأكيده على فلسفة برنامج "على مقعد الوزير" الذي جاء من أجل الكشف عن مواهب الأطفال والشباب، وتسليط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج، منوهاً إلى أن الوزارة تولي جل اهتمامها لإيصال الأصوات المبدعة إلى العالم.



وحضر فعاليات البرنامج مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير التربية والتعليم العالي بمديرية رام الله والبيرة باسم عريقات، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، وعائلة الطالبة التميمي، والإعلامي وليد نصار.