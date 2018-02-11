غارات جوية بأفغانستان تودي بحياة تسعة مسلحين

فيديو أرشيفي: غارات أمريكية جديدة على مواقع لطالبان في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنلقي تسعة مسلحين على الأقل مصرعهم اليوم الأحد، في غارات جوية للقوات الحكومية، وسط وشمال شرقي أفغانستان، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.ونقلت قناة (طلوع نيوز) عن الوزارة قولها في بيان: "إن الغارات الأخيرة التي استهدفت مخابئ لمسلحين في ولاية أوروزغان (وسط) قتلت أربعة مسلحين على الأقل".وأوضح البيان، أن العملية أسفرت أيضًا عن تدمير مخبأ أسلحة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).كما قُتل خمسة مسلحين، بينهم قيادي في طالبان، يعرف باسم "ملة مير ولي" في غارة جوية منفصلة في ولاية تخار (شمال شرق)، بحسب البيان.وأدت الغارة لإصابة ثلاثة آخرين، بينهم "قاري صفات" و"موولافي أرام".ولم يوضح بيان الوزارة إلى أي جهة ينتمي أولئك المسلحون، كما لم يصدر أي تعقيب من طالبان على العمليات العسكرية.