جرافات الاحتلال تجرّف أراضٍ في بروقين لتوسعة مستوطنة (بروخين)

جرافات الاحتلال تجرّف أراضٍ في بروقين لتوسعة مستوطنة (بروخين)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت جرافات تتبع لمستوطنة (بروخين) على تجريف وتكسير صخور شمال بلدة بروقين الواقعة غرب مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية؛ لتوسعة مستوطنة (بروخين)، بحسب ما أكده شهود عيان.

كما أكد الشهود، أن المنطقة الصناعية لمستوطنة (اريئيل) تتوسع باتجاه الغرب على حساب الأراضي الزراعية والمراعي الخصبة على مدار الساعة من أراضي بلدة بروقين.

بدوره، أفاد الباحث خالد معالي، أن عمليات التجريف الاستيطاني تجري في مناطق عدة في أراضي قرى وبلدات محافظة سلفيت، ومن بينها المناطق الصناعية الأربع الواقعة شمال وغرب محافظة سلفيت.

ولفت معالي إلى أن ما تقوم به جرافات المستوطنين، يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنع ولا يجيز الاستيطان، ويمنع إقامة مؤسسات أو منشآت فوق الأراضي التي تم احتلالها، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل كذلك على تزوير وتغيير أسماء وتاريخ منطقة بروقين بتسمية مستوطنة (بروخين).

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