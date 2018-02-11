نتنياهو: القوات السورية والإيرانية تعرضتا لضرب مبرح من جيشنا

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن حكومته حددت ووضعت خطوطًا حمراء؛ لمواجهة أي محاولة تنال السيادة الإسرائيلية.



وتعهد نتنياهو، خلال اجتماع لوزراء حزب (الليكود) الذي يترأسه، أن إسرائيل ستواصل استهداف كل من يحاول الإضرار بأمنها ومواطنيها وحدودها، مشيرًا إلى أن سوريا وإيران، تعرضتا أمس السبت لضرب مبرح من الجيش الإسرائيلي.



وأضاف: "نريد أن نقول لكل الإسرائيليين، إننا فخورون بكم وأثبتنا للجميع كيف نتوحد أمام أعدائنا، كما أن القوات السورية والإيرانية لم تكن تتوقع الرد الإسرائيلي الذي وصفه بـ(القوي).



وفيما يخص الطيار الإسرائيلي، الذي أصيب بجروح خطيرة لدى استهداف طائرته أمس، أكد أن هناك تحسناً كبيراً طرأ على صحته، وزال عنه الخطر تماماً.