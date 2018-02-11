الدفاع المدني يتعامل مع 128 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع







وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، خلال التقرير الأسبوعي الذي صدر اليوم، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء، امتدت وطالت ممتلكات المواطنين، وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث، فكانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي، واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتسرب الغاز وغيرها.



وأضاف التقرير، أن معظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات، وأعطال في مصاعد كهربائية، وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل، وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين ومعالجة واحتواء تسرب غاز منزلي ، فكانت الإصابات لعدد من المواطنين في حوادث سير وسقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها.



على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 372 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 848 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف، ومنح تصريح عمل لـ 75 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.



وأشار التقرير إلى إتمام عقد 34 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل، شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث، والتأهب والاستعداد لها، استفاد منها 5272 متدرباً.



رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 128 حادثاً منها 61 حادث حريق و67 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.