فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسفر القصف الإسرائيلي على سوريا أمس السبت، عن مقتل ستة أشخاص من المسلحين الموالين للحكومة من جنسيات سورية وغير سورية، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت إسرائيل غارتين على مواقع لقوات تدعمها إيران في سوريا، السبت، في مواجهات وصفت بالأكثر خطورة منذ سنوات.

ففي الغارة الأولى، أسقط صاروخ مضاد للطائرات طائرة حربية إسرائيلية، وقال مسؤول إسرائيلي لـ (رويترز): إن المقاتلة، وهي من طراز إف-16، تحطمت في شمال إسرائيل.

وأضاف أن الطائرة كانت ضمن 8 طائرات إسرائيلية على الأقل أرسلت رداً على ما وصفته إسرائيل بتوغل طائرة إيرانية دون طيار في مجالها الجوي في وقت سابق من نفس اليوم.

وتمكن الطياران من القفز من الطائرة، وأصيبا بجراح، وأحدهما في حالة خطيرة.

ورداً على ذلك، شنت إسرائيل غارة جوية ثانية، أكثر عنفاً، أصابت ما وصفته بأنه 12 هدفاً إيرانياً وسورياً داخل سوريا، منها أنظمة دفاع جوي سورية.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، إن إسقاط الطائرة يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة" ستحد من قدرة إسرائيل على دخول المجال الجوي السوري.

وأثار التدخل الإيراني في سوريا، دعما للرئيس بشار الأسد في الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات، بما في ذلك نشر قوات تدعمها إيران قرب هضبة الجولان، قلق إسرائيل التي قالت إنها ستتصدى لأي تهديد.

لكن إسرائيل وسوريا أشارتا إلى إنهما لا تسعيان للتصعيد، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سارع بالتوجه إلى مقر قيادة الجيش في تل أبيب للتشاور، بينما تعهد التحالف الموالي للأسد برد قوي على أي "عمل إرهابي" إسرائيلي.

وعبرت روسيا، التي بدأت قواتها تدخلاً لصالح الأسد في عام 2015، عن قلقها، وحثت الجانبين على التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد.


 

أخبار ذات صلة

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

الإعلام الحربي السوري ينشر تفاصيل عملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية

الإعلام الحربي السوري ينشر تفاصيل عملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية

الجيش المصري يعلن النتائج الأولية لعملية &#34;سيناء 2018&#34;

الجيش المصري يعلن النتائج الأولية لعملية "سيناء 2018"

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي الحالي

وزيرة الاقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي الحالي

صيدم يستضيف أصغر شاعرة على مقعد الوزير

صيدم يستضيف أصغر شاعرة على مقعد الوزير

جرافات الاحتلال تجرّف أراضٍ في بروقين لتوسعة مستوطنة (بروخين)

جرافات الاحتلال تجرّف أراضٍ في بروقين لتوسعة مستوطنة (بروخين)

العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات

العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات

عربي

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

منوعات

بعضهم اكتسب عمراً وآخرون وزناً.. نجوم الفن والإعلام في حفل قنوات cbc

بعضهم اكتسب عمراً وآخرون وزناً.. نجوم الفن والإعلام في حفل قنوات cbc

فيديو: شيرين تركل حارسها الشخصي بسبب معجبة

فيديو: شيرين تركل حارسها الشخصي بسبب معجبة

جلسة تصوير جديدة تظهر جمال ورشاقة جسد جينيفر وينجت

جلسة تصوير جديدة تظهر جمال ورشاقة جسد جينيفر وينجت

وائل كفوري يعلن نيته الترشح للإنتخابات اللبنانية

وائل كفوري يعلن نيته الترشح للإنتخابات اللبنانية