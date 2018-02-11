كاتس: لن نتسامح مع أي وجود إيراني بالقرب من حدودنا

كاتس: لن نتسامح مع أي وجود إيراني بالقرب من حدودنا
يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أن بلاده بضربها مواقع إيرانية رئيسية في سوريا، أرسلت رسالة واضحة إلى إيران، بأنها لن تتسامح مع أي وجود عسكري إيراني بالقرب من حدودها.

وقال كاتس اليوم الأحد: "إن إيران سوف تستغرق وقتاً حتى تدرك وتفهم وتسأل عن الكيفية التي عرفت بها إسرائيل تلك المواقع وضربتها"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وشنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق داخل سوريا، بعدما أسقطت طائرة إيرانية دون طيار، تسللت إلى مجالها الجوي.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه قصف أربعة مواقع إيرانية وثمانية آخرى سورية، ما تسبب في أضرار كبيرة، من ضمنها مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للجيش السوري.

وكانت إسرائيل، أصدرت مؤخراً عدة تحذيرات صارمة بشأن تزايد دور إيران على طول حدودها مع سوريا ولبنان.

والسبت، أسقطت الدفاعات السورية طائرة إسرائيلية من نوع إف-16 في أكبر حادث من نوعه منذ انطلاق الأزمة السورية عام 2011.

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