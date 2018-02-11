صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية





وفي ضوء التوتر، قام نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني بجولة على الحدود السورية، يوم الثلاثاء الماضي، وألقوا نظرة على الأراضي السورية، واستمعوا إلى بيانات من رئيس الأركان أيزنكوت وكبار الضباط.



وفي اليوم نفسه، نشر حزب الله شريط فيديو يهدد "برد الضربة لكل من يمس بمنشآت النفط والغاز والمياه في لبنان".





وفى يوم الأربعاء، تعرضت منشأة عسكرية لهجوم في منطقة جمرايا، حيث يتم تصنيع الأسلحة وتخزين صواريخ بعيدة المدى لحزب الله، واتهمت سوريا إسرائيل بالتصعيد.



وكان المجلس الأعلى للأمن اللبناني، قد أصدر، يوم الأربعاء، رسالة عدوانية، أعلن فيها: "أن الجيش اللبناني، تلقى أوامر بوقف أي هجوم إسرائيلي على البر والبحر".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه يبدو بأن التصعيد الذي حصل في الأجواء السورية، كان مجرد بداية لما هو أعظم، خاصة عندما ننظر إلى تسارع الأحداث الأخيرة، معتبرة أن الأوضاع على الجبهة الشمالية، قد تزداد سوءًا خلال الأيام المقبلة، ويعاد السيناريو الذي حدث بالأمس.وأضافت الصحيفة: في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناريوهات التصعيد المحتملة على خلفية القصف الإسرائيلي عبر الحدود.وقال نتنياهو لبوتين آنذاك: "إذا كان علينا أن نعمل في لبنان فسنعمل، يتم إنشاء مصانع صاروخية دقيقة تهدد إسرائيل". وناقش نتنياهو هذه المسألة مع العديد من القادة، من بينهم دونالد ترامب وأنجيلا ميركل وعمانوئيل ماكرون وآخرين، مشيراً إلى أن هناك محاولات مستمرة من قبل إيران لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا.وقال "إن إيران تحاول إشعال الساحة، وتحويل سوريا إلى مستعمرة عسكرية وإدخال أسلحة فتاكة"، مضيفاً "أوضحت لبوتين أننا سنمنع توطد إيران في سوريا".وكانت صحيفة (الشرق الأوسط) قد ذكرت، السبت الماضي، أن نتنياهو أبلغ بوتين، بأن إسرائيل ستهاجم مستودعات الصواريخ التابعة لإيران وحزب الله في سوريا وجنوب لبنان على خلفية استمرار نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله.