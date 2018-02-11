قراقع: خطوات احتجاجية للأسرى الإداريين منتصف الشهر المقبل

قراقع: خطوات احتجاجية للأسرى الإداريين منتصف الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
رجح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن يشرع الأسرى الإداريون خطواتهم الاحتجاجية ضد اعتقالهم الإداري منتصف الشهر المقبل.

وأوضح قراقع لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تتمثل بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية بكافة مستوياتها، كون هذه المحاكم صورية وشكلية، وتخضع لأوامر جهاز المخابرات، وتمثل السياسة الإسرائيلية العنصرية.

وطالب قراقع بالضغط والتحرك في المحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق في انتهاكات، وممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

من جهة ثانية، اعتبر قراقع، نية ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة اقتراح قانون لنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، بأنها سرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني، مبيناً أن على السلطة الوطنية ووزارة المالية رفع قضية على الحكومة الإسرائيلية، إذا ما أقدمت على ذلك.

إلى ذلك، أشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى سبعة آلاف أسير، مبيناً أن النسبة الأكبر، هي من الأطفال والقاصرين في إطار عقاب جماعي بحق أبناء شعبنا.

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