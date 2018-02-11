الكنيست يناقش اليوم مشروع قانون لضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قالت العضو العربي في الكنيست عايدة توما لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن هذا المشروع يهدف لضم أوسع ما يمكن من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك ضغطاً من مقترحي القانون للمصادقة عليه، مرجحة حصوله على أغلبية الأصوات.



وأكدت توما، أن طرح هذا القانون، يكشف الوجه الحقيقي لسياسة إسرائيل العنصرية، ويتوجب مجابهة ذلك من خلال الحراك السياسي والدبلوماسي في المنظومة الدولية.