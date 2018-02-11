تقديرات إسرئيلية: مقاتلة (F16) أسقطت بصاروخ روسي

فيديو: غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية



رام الله - دنيا الوطنرجحت تقييمات إسرائيلية أولية حول اسقاط الدفاعات السورية، لمقاتلة إسرائيلية من طراز (F16)، احتمالية إصابتها بصاروخ (أرض- جو) روسي الصنع.ووفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد قال لوكالة (CNN) الأمريكية، إن هناك احتمالية بأن المقاتلة الإسرائيلية أصيبت بصاروخ من طراز (SA-5) أو (SA-17) وكلاهما من طراز صواريخ (أرض- جو) روسية الصنع، موضحاً أن هذه التقييمات ليست نهائية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتوقع أن يتحدث المحققون مع الطيارين، الأحد، لأخذ إفادتهما حول ما حصل في المهمة فوق سوريا.