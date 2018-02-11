تقديرات إسرئيلية: مقاتلة (F16) أسقطت بصاروخ روسي

رجحت تقييمات إسرائيلية أولية حول اسقاط الدفاعات السورية، لمقاتلة إسرائيلية من طراز (F16)، احتمالية إصابتها بصاروخ (أرض- جو) روسي الصنع.
ووفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد قال لوكالة (CNN) الأمريكية، إن هناك احتمالية بأن المقاتلة الإسرائيلية أصيبت بصاروخ من طراز (SA-5) أو (SA-17) وكلاهما من طراز صواريخ (أرض- جو) روسية الصنع، موضحاً أن هذه التقييمات ليست نهائية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، حيث يتوقع أن يتحدث المحققون مع الطيارين، الأحد، لأخذ إفادتهما حول ما حصل في المهمة فوق سوريا.
فيديو: غارات إسرائيلية بعد إسقاط مقاتلة بنيران سورية