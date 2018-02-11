الرئيس عباس يبحث مع بوتين قرارات ترامب حول القدس

رام الله - دنيا الوطن

يصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.



وقال د. مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئاسة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إنه سيتم خلال اللقاء الذي سيتم غداً، المراجعة والتشاور في آخر المستجدات السياسية، والتواصل بشأن القرار الأمريكي حول القدس، وذلك قبيل توجه الرئيس إلى نيويورك، وإلقائه خطاباً أمام مجلس الأمن.



وشدد الخالدي على أهمية الحديث مع روسيا حول الرؤية القادمة بعد القرار الأمريكي، خاصة وأن هناك إصراراً فلسطينياً على تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف.



وأشار المستشار الدبلوماسي للرئاسة، إلى أن لروسيا دوراً مهماً في المشاركة بهذه الآلية الدولية، وإطلاق مؤتمر دولي للسلام، كما أن بإمكانها التقدم بمبادرات في هذا الشأن، سيجري نقاشها بين الجانبين.



من جانب آخر، شدد الخالدي على أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى فلسطين، أمس، مبيناً أن هذه الزيارة، جددت العلاقات التاريخية الفلسطينية الهندية، وجرى خلالها التشاور والتنسيق بمختلف المجالات، وتمويل عدد من المشاريع العامة، وتخللها شرح مفصل من الرئيس حول الموقف الفلسطيني من عملية السلام، وطالب سيادته الهند بالمشاركة في الألية الدولية متعددة الأطراف.



إلى ذلك، رحب د. الخالدي بزيارة وزير الخارجية العُماني المرتقبة الثلاثاء المقبل، مبيناً أنه سيتم خلال الزيارة بحث عديد المواضيع السياسية والعلاقات الثنائية بين فلسطين وسلطنة عُمان.