روحاني: نحذر إسرائيل من "قصف دول الجوار"

رام الله - دنيا الوطن

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل من قصف من أسماهم "دول الجوار" في المنطقة.



وقال روحاني: مخطئة إسرائيل، إذا كانت تعتقد أنه يجوز لها قصف دول الجوار، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز جهودها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح الرئيس الإيراني، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه عدداً من المعضلات والتحديات، بما فيها الإرهاب ومخططات التقسيم، مشراً إلى أن بلاده بذلت جهوداً حثيثة طوال السنوات الماضية من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



وشدد روحاني على أنه "إذا اعتقد البعض بأنه يمكن تحقيق النتيجة المرغوبة من خلال تقوية الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول، أو قصف دول الجوار، فهو يرتكب خطأ استراتيجياً"، وذلك في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي نفذت اليوم على مواقع داخل الأراضي السورية.