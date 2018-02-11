الإعلام الحربي السوري ينشر تفاصيل عملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الحربي المركزي السوري، خريطة توضيحية لعملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية (F16) التي اخترقت الأجواء السورية وأصابها الدفاع الجوي السوري، ما أدى لإصابة عسكريين إسرائيليين.ووفق ما جاء في الخريطة، فقد أظهرت مكان تمركز الدفاعات الجوية السورية، في ريف دمشق، التي أطلقت صواريخ، حيث قالت تقارير إعلامية إنها من نوع (إس-200) سوفيتية الصنع، باتجاه مقاتلات إسرائيلية، لدى رصد اختراقها للمجال الجوي السوري.وتمكن أحد هذه الصواريخ من إصابة مقاتلة حربية فوق منطقة هضبة الجولان، لكنها لم تسقط على عين المكان، بل واصلت الطيران إلى أن سقطت في منطقة الجليل شمال فلسطين، بحسب ما تبينه الصورة التي نشرها الإعلام الحربي المركزي.وجاء إسقاط المقاتلة، بعد اعتراض إسرائيل طائرة إيرانية مسيرة، قالت إنها اخترقت أجواءها، ورداً على ذلك، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى بسوريا، تحديداً مطار تيفور العسكري، مكان إطلاق الطائرة بلا طيار.