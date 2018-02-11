صبيح: نواصل العمل مع البرلمان الدولي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي



وأكد صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، مواصلة العمل مع البرلمان الدولي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي، رداً على ما اتخذه من قرارات، يرفضها العالم، مشيراً إلى أن كل البرلمانات، رفضت إعلان ترامب حيال القدس، وطالبت إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية.



إلى ذلك، اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية.





رام الله - دنيا الوطنشدد محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني، على أهمية اجتماع البرلمان العربي في القاهرة، قبل انعقاد القمة العربية في الرياض الشهر المقبل؛ لتعزيز الموقف الداعم لفلسطين على المستويات كافة.