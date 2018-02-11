مصرع ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو

مصرع ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ضابطا شرطة مصرعهما في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في إطلاق نار بولاية أوهايو، بحسب ما أعلنته الشرطة الأمريكية.

ونقلت قناة (ABC) الأميركية عن الشرطة قولها: "إن الضابطين قتلا، إثر استجابتهما لاتصال هاتفي، وصل على خط الطوارئ "911".

وأضافت الشرطة: "أن أحد الضابطين لقي حتفه في موقع الحادث، بينما توفى الثاني في مركز (Wexner) الطبي بجامعة ولاية أوهايو متأثراً بإصابته، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ولفتت إلى أنها تمكنت من احتجاز المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار (لم تعلن هويته)، وتم نقله إلى مستشفى محلي، في إشارة على ما يبدو إلى إصابته في تبادل لإطلاق النار مع ضابطي الشرطة القتيلين.

فيديو أرشيفي: إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

 

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