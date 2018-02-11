اليوم.. (الكابنيت) يبحث الأوضاع في المنطقة الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يعقد (الكابنيت) الإسرائيلي اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث الأوضاع على الحدود الشمالية، بعد الأحداث التي وقعت أمس السبت.



وسيشارك غادي ايزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال، وقائد المنطقة الشمالية، وكبار الضباط، ومسؤولون من الشاباك والموساد لتقديم كامل التفاصيل التي يمتلكونها عن الأحداث التي جرت، وتصورهم لما يمكن أن تصل إليه الأوضاع، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق: "إسرائيل لا ترغب بالتصعيد، ولكنها ستدافع عن نفسها أمام أي محاولات لانتهاك سيادتها".



بدوره، قال وزير التعليم نفتالي بينت: "إسرائيل مصرة على حقها في التصرف والدفاع عن نفسها، وأنها لن تسمح لإيران أن تبقى على حدودها"، داعياً إلى التصرف بقوة ضد إيران بشكل مباشر وليس الاكتفاء بمهاجمة حماس أو حزب الله أو غيرهما.