الجيش المصري يعلن النتائج الأولية لعملية "سيناء 2018"

الجيش المصري يعلن النتائج الأولية لعملية "سيناء 2018"
الجيش المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري في بيان له اليوم الأحد، عن تدمير 66 هدفاً للعناصر المسلحة، خلال عملية "سيناء 2018" التي بدأها الجيش الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، عقيد تامر الرفاعي، في البيان الرابع، إن القوات المسلحة من جميع الفروع الرئيسية، بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية، وقوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات، وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة، قامت بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على جميع المحاور والمدن والقرى في شمال ووسط سيناء.

واستعرض البيان نتائج العملية، حيث تم تدمير 66 هدفاً كانت تستخدمها العناصر المسلحة في الاختباء من القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة، مؤكداً القضاء على 16 عنصراً، واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة، وسيارات رباعية الدفع، وأكثر من 30 دراجة نارية تستخدمها العناصر المسلحة.

أخبار ذات صلة

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

الإعلام الحربي السوري ينشر تفاصيل عملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية

الإعلام الحربي السوري ينشر تفاصيل عملية إسقاط المقاتلة الإسرائيلية

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي الحالي

وزيرة الاقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي الحالي

صيدم يستضيف أصغر شاعرة على مقعد الوزير

صيدم يستضيف أصغر شاعرة على مقعد الوزير

جرافات الاحتلال تجرّف أراضٍ في بروقين لتوسعة مستوطنة (بروخين)

جرافات الاحتلال تجرّف أراضٍ في بروقين لتوسعة مستوطنة (بروخين)

العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات

العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات

عربي

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

فيديو: ستة قتلى.. حصيلة القصف الإسرائيلي على سورية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

سوريون يوزعون الحلوى بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

صحيفة إسرائيلية: سيُعاد سيناريو المواجهة على الجبهة الشمالية

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

منوعات

بعضهم اكتسب عمراً وآخرون وزناً.. نجوم الفن والإعلام في حفل قنوات cbc

بعضهم اكتسب عمراً وآخرون وزناً.. نجوم الفن والإعلام في حفل قنوات cbc

فيديو: شيرين تركل حارسها الشخصي بسبب معجبة

فيديو: شيرين تركل حارسها الشخصي بسبب معجبة

جلسة تصوير جديدة تظهر جمال ورشاقة جسد جينيفر وينجت

جلسة تصوير جديدة تظهر جمال ورشاقة جسد جينيفر وينجت

وائل كفوري يعلن نيته الترشح للإنتخابات اللبنانية

وائل كفوري يعلن نيته الترشح للإنتخابات اللبنانية