الإعلان عن مسير شاحنات يومي الأربعاء والخميس تجاه معبر (إيرز)

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركات النقل البري الخاص في قطاع غزة الأحد، عزمها تنظيم مسير للشاحنات المورِدة لبضائع قطاع غزة بمعبر كرم أبو سالم تجاه حاجز بيت حانون/ إيرز، احتجاجًا على الحصار الإسرائيلي الغاشم.



وأكدت الشركات في الدعوة، بأنه لن يكون هناك عمل بمعبر كرم أبو سالم يومي الأربعاء والخميس المقبل، وستتجه الشاحنات صوب حاجز بيت حانون.



وأضافت، أن سائقي الشاحنات، سيخرجون من "شارع 10" جنوب مدينة غزة، تجاه شارع صلاح الدين حتى معبر بيت حانون/ إيرز لغاية حاجز 5- 5.



ونظم سائقو 150 شاحنة تجارية تابعة للقطاع الخاص في غزة الثلاثاء الماضي، مسيرًا، انطلق من مفترق "الشهداء" حتى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غرب المدينة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع حجم الشحنات الموردة من معبر كرم أبو سالم الحدودي.



يشار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع من المعبر الحدودي تراجع من نحو ألف شاحنة يوميًا إلى 250 -300 شاحنة فقط، بسبب ما يقوله أصحاب تلك الشاحنات أنه تراجع حاد في إقبال المستهلكين على الشراء.



وكان نصيب الشاحنة الواحدة يبلغ من 15- 20 نقلة شهريًا، أما اليوم فقد تراجع العدد إلى 3 نقلاتٍ فقط، وفق أصحاب تلك الشاحنات.