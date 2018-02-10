نتنياهو: سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم إزاء أي اعتداء علينا

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع داخل سوريا، عقب إسقاط الجيش الإسرائيلي لطائرة مسيرة، زعم أنها إيرانية، وأنها اخترقت الأجواء الإسرائيلية من الأراضي السورية.



وقال نتنياهو في بيان، أعقب تصريحات أدلى بها من وزارة الجيش، اليوم السبت: إنه أجرى محاثات هاتفية مع الرئيس بوتين، أكد خلالها "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم وإصرار إزاء أي اعتداء علينا، وإزاء أي محاولة إيرانية للتموضع عسكرياً في سوريا أو في أي مكان آخر".



وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بعد التطورات في سوريا، بحسب ما ذكرته (رويترز).



ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن بلاده تسعى للسلام، لكنها ستواصل الدفاع عن نفسها، ضد أي هجوم أو محاولة إيرانية لترسيخ وجودها في سوريا.