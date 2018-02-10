طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

بعد الحادثة التي وقعت فجر اليوم في سوريا، والتي تمثلت بإسقاط الدفاعات السورية مقاتلة من نوع (إف 16) إسرائيلية، اخترقت أجوائها.





وهذه المرة ليست الأولى للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث بدأت الاعتداءات عام 2013 وهي كما يلي:



- 5 أيار/ مايو 2013: غارة جوية على موقع عسكري في جبل قاسيون من جهة جمرايا، قالت الحكومة السورية، إنها استهدفت مركزاً للبحث العلمي.

- 30 كانون الثاني/ يناير 2014: غارة على مركز الأبحاث العلمية في جمرايا في ريف دمشق.

- 3 آذار/ مارس 2014: قصف موقع عسكري سوري في الجولان.

- 3 أيار/ مايو 2014: غارة على شاحنة نقل، قيل إنها تنقل أسلحة لحزب الله.

- 18 كانون الثاني/ يناير 2015: غارة على سيارتين في محافظة القنيطرة، أدتا إلى استشهاد 6 من كوادر المقاومة الإسلامية، بينهم جهاد مغنية.

- 20 أيار/ مايو 2015: اغتيال القيادي في حزب الله سمير القنطار، بغارة على مكان إقامته في جرمانا.

- 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016: استهداف مطار المزة العسكري بعدد من الصواريخ.

- 22 كانون الثاني/ يناير 2017: قصف محيط مطار المزة العسكري للمرة الثانية.

- 22 شباط/ فبراير 2017: استهداف جبال القطيفة في ريف دمشق.

- 17 آذار/ مارس 2017: قصف أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، وتصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للطائرات المغيرة.

- 23 نيسان/ أبريل 2017: قصف مستودع للذخيرة تابع للجيش السوري بصاروخين في منطقة نبع الفوار التابعة للقنيطرة.

- 27 نيسان/ أبريل 2017: قصف موقع عسكري جنوب مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ، أطلقت من داخل فلسطين المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن