"البنتاغون": ندعـم حق "إسرائيـل" في الدفاع عن نفسها

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.





وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون": إن الولايات المتحدة تؤيد تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، بعد أن قصفت إسرائيل 12 هدفاً إيرانياً وسورياً في الأراضي السورية، بما في ذلك نظم للدفاع الجوي السورية، بحسب ما ذكرته (رويترز).





وبيّن المتحدث أدريان رانكين غالواي: "إن وزارة الدفاع الأمريكية، لم تشارك فى هذه العملية العسكرية"، مضيفاً "إن اسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة، ونحن نؤيد تماماً حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

رام الله - دنيا الوطن