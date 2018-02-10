فيديو: إسرائيل تنشر لحظة إسقاط الطائرة الإيرانية









رام الله - دنيا الوطننشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت 10 شباط/ فبراير، لحظة إسقاط الطائرة الإيرانية بدون طيار.وقال أدرعي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "ذلك فيديو لإسقاط الطائرة الإيرانية دون طيار، التي خرقت الأجواء الإسرائيلية، واستهداف عربة السيطرة عليها في العمق السوري".وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موجهاً رسالة إلى سوريا وإيران "لا تلعبوا بالنار"، مضيفاً "ذلك الفيديو خلاف للأكاذيب السورية والإيرانية".ويأتي إعلن الجيش الإسرائيلي هذا في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة "إف- 16" إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.