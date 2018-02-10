فيديو: أفيخاي أدرعي: نحن اليوم من انتصر في الأجواء السورية

فيديو: أفيخاي أدرعي: نحن اليوم من انتصر في الأجواء السورية
افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن تل أبيب ليست منزعجة مما حدث فجر اليوم من استهداف مقاتلة حربية من قبل الدفاعات الجوية السورية، ما أدى لتحطمها وإصابة طاقمها المكون من عسكريين اثنين بجراح.

وأضاف أدرعي في حديث تلفزيوني لقناة (الجزيرة) القطرية: لسنا منزعجين، فإسرائيل أثبتت اليوم، أن تفوقها العسكري على نظرائها، هو الأقوى مما يتصوره البعض، فهناك من اعتقد أن إصابة الطائرة هو ضرب التفوق الإسرائيلي، لكن ما حدث هو العكس، ونحن من انتصرنا.

وتابع: أعتقد أنه لا يوجد في المنطقة أو العالم من يستطيع اعتراض الطائرة الإيرانية لدى دخولها المجال الجوي الإسرائيلي بدقيقة ونصف، ومن ثم استهداف عربة التحكم في عمق الأراضي السورية، فنحن أقوى مما يتصوره البعض.

وقاطع مذيع الجزيرة أدرعي، موجهاً تساؤله له: "إذا ما كنتم كما تقول (متفوقين) لماذا سارعتم بالاستنجاد بموسكو وواشنطن، وأنكم تريدون التهدئة"، فأجاب أدرعي قائلًا: نحن لا ننوي التصعيد، لكننا مستعدين لكل السيناريوهات، ونحن أثبتنا ذلك اليوم، فردنا واضح بكل قوة.

وأكد أدرعي، رواية جيشه التي تقول: إنه أسقط بالفعل طائرة إسرائيلية "بدون طيار"، ومن سيعتدي على إسرائيل بعد ذلك سيكون مصيره كما حدث اليوم.

شاهد تصريحات أفيخاي أدرعي لقناة الجزيرة..

 

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