مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية
حطام الطائرة الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، عن تفاصيل الغارات الجوية التي استهدفت فجر اليوم السبت، مواقع عسكرية في الأراضي السورية.

وقال كونريكوس: إن سلاح الجو الإسرائيلي، نفذ سلسلتين من الغارات، استهدف من خلالها مركز قيادة طائرة مسيرة إيرانية خرقت الأجواء الإسرائيلية، إضافة لـ 12 موقعًا عسكريًا في سوريا.

وأضاف: الغارات الأولى شنت من قبل ثماني مقاتلات، وتعرضت لإطلاق نيران مكثف من قبل الدفاعات الجوية السورية بالرغم من أن الهدف الذي قصفته كان إيرانياً، زاعمًا بأن المقاتلات الإسرائيلية، تم إطلاق النار عليها وهي داخل الأجواء الإسرائيلية.

وأفاد المسؤول الإسرائيلي، أن جيشه شن في أعقاب ذلك، غارات جوية جديدة على 12 هدفًا أربعة منها إيرانية في سوريا، مؤكدًا أن ما بين 15 و20 صاروخاً، أطلقت على المقاتلات الإسرائيلية أثناء تنفيذها هذه الغارات، لكن جميعها عادت بسلام إلى قواعدها دون تسجيل أي إصابات.

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