كتائب أبو علي مصطفى: "محور المقاومة" جاهز للمواجهة

رام الله - دنيا الوطن

عبرت كتائب "أبو علي مصطفى" الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع سوريا والمقاومة ضد ما أسمته بـ"الغطرسة والعربدة" الإسرائيلية.



وفي بيان وصل "دنيا الوطن"، حيّت الكتائب "الجيش السوري الذي تمكن من اسقاط إحدى طائرات الاحتلال المهاجمة، فسوريا رغم جراحها قادرة على إفشال كل المؤامرات الرامية لإضعافها وتركيعها".



وأكدت أن معادلة المواجهة اليوم تغيرت لصالح محور المقاومة، وأن سوريا قادرة على صد العدوان وهزيمته وإرغامه على دفع الثمن، واليوم وضعت حداً لغطرسة قادة الاحتلال".



وذكرت كتائب أبو علي مصطفى أن "المقاومة الفلسطينية ستدافع بكل قوة عن شعبنا ولن يحقق الاحتلال أهدافه في حال فكر في شن عدوان جديد"، وأن أي اعتداء إسرائيلي على أية جبهة سيفتح حرب شاملة على كافة الجبهات، ولن يستطيع الاحتلال الاستفراد من جديد بغزة أو لبنان أو سوريا، و(محور المقاومة) جاهز للمواجهة وإفشال المؤامرات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني والعربي.