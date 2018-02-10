كتائب المقاومة الوطنية ترفع حالة التأهب في صفوفها

كتائب المقاومة الوطنية ترفع حالة التأهب في صفوفها
كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفع حالة التأهب في صفوف أفرادها ومقاتليها، تحسباً لأي عدوان إسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما بعد اسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية من طراز (F16) فجر اليوم.

وأكدت الكتائب على حق سوريا في الدفاع عن سيادتها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في دفاعه عن أرضه ضد العدوان الإسرائيلي.

وقالت الكتائب: "إننا غير معنيين بالتصعيد العسكري تفادياً لما يمر به شعبنا الفلسطيني من أزمات متراكمة، ولكن إذا فرضت معادلة الحرب علينا، لن نقف مكتوفي الأيدي وسيكون ردنا شرساً في الدفاع وحماية شعبنا الفلسطيني".

وشددت كتائب المقاومة الوطنية، على مواصلة التجهيز والإعداد بكافة الوسائل القتالية واللوجستية لكافة وحداتها لخوض المعركة المقبلة في حال نشوبها مع الاحتلال الاسرائيلي.

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