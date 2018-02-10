انتهاء اجتماع نتنياهو وليبرمان وايزنكوت حول سوريا

رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روتر) العبري، بأن جلسة المشاورات الأمنية الطارئة، التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه افيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش غادي ايزنكوت، انتهت دون الإفصاح عن نتائجها.



وقال الموقع العبري: إن الجلسة جاءت عقب التطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية، خاصة بعد تمكن دفاعات الجيش السوري من إسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع (F16)، مشيرًا إلى أن الجلسة، انتهت دون نتائج.



إلى ذلك، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونقل آليات عسكرية ودبابات متطورة لهضبة الجولان السورية المحتلة تحسباً لأي تصعيد طارئ.