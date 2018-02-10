حزب الله: بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية.. نعلن بداية مرحلة استراتيجية جديدة

رام الله - دنيا الوطن

أشاد حزب الله اللبناني، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لطائرة إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مُعلنًا عن بدء مرحلة استراتيجية جديدة.



وقال حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم: "نُدين بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية".



وأضاف بيان الحزب اللبناني: "يشيد حزب الله بيقظة الجيش العربي السوري، الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية، وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز إف 16، معلناً بداية مرحلة استراتيجية جديدة، تضع حداً لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".



وتابع حزب الله: "إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيرية، ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات، نؤكد أن تطورات اليوم، تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة، ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".