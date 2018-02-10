حزب الله: بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية.. نعلن بداية مرحلة استراتيجية جديدة

حزب الله: بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية.. نعلن بداية مرحلة استراتيجية جديدة
حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أشاد حزب الله اللبناني، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لطائرة إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مُعلنًا عن بدء مرحلة استراتيجية جديدة.

وقال حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم: "نُدين بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية".

وأضاف بيان الحزب اللبناني: "يشيد حزب الله بيقظة الجيش العربي السوري، الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية، وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز إف 16، معلناً بداية مرحلة استراتيجية جديدة، تضع حداً لاستباحة الأجواء والأراضي السورية". 

وتابع حزب الله: "إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيرية، ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات، نؤكد أن تطورات اليوم، تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة، ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

أخبار ذات صلة

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

طالع: تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ العام 2013

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

مسؤول إسرائيلي يروي تفاصيل ما حدث في الأجواء السورية

الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي في جنين

إصابة مواطن بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي في جنين

مصرع مواطن أثناء صيانة جراره الزراعي

مصرع مواطن أثناء صيانة جراره الزراعي

الأعرج يشيد بالمواقف الثابتة لماليزيا تجاه القضية الفلسطينية

الأعرج يشيد بالمواقف الثابتة لماليزيا تجاه القضية الفلسطينية

السفير عبد الهادي: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان الإسرائيلي

السفير عبد الهادي: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان الإسرائيلي

عربي

الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"