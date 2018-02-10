الشعبية: لدينا قرار استراتيجي "اعتداء إسرائيلي على أي جبهة سيواجه بمعركة شاملة"

رام الله - دنيا الوطن

قال ماهر الطاهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن لدى محور المقاومة قرار استراتيجي، بأن أي اعتداء إسرائيلي على أي جبهة، سيواجه بمعركة شاملة على كافة الجبهات.



وأضاف الطاهر لقناة (الميادين): على الجيش الإسرائيلي، أن يدرك أنه لن يستطيع الاستفراد بقطاع غزة، أو لبنان أو سورية، لأنه سيواجه بمعركة شاملة على كافة الجبهات.



وأوضح أن إسرائيل تعيش حالة رعب ورهبة، بعد فشل كافة أهدافها في سوريا، وقوة الجيش السوري، فعندما رد الجيش السوري اليوم، فإنه يقول للجميع: إنه بعد سبع سنوات من الحرب في سوريا الجيش السوري لا يزال قوياً، وسيواجه أي اعتداء.