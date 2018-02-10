الشعبية: لدينا قرار استراتيجي "اعتداء إسرائيلي على أي جبهة سيواجه بمعركة شاملة"

الشعبية: لدينا قرار استراتيجي "اعتداء إسرائيلي على أي جبهة سيواجه بمعركة شاملة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال ماهر الطاهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن لدى محور المقاومة قرار استراتيجي، بأن أي اعتداء إسرائيلي على أي جبهة، سيواجه بمعركة شاملة على كافة الجبهات.

 وأضاف الطاهر لقناة (الميادين): على الجيش الإسرائيلي، أن يدرك أنه لن يستطيع الاستفراد بقطاع غزة، أو لبنان أو سورية، لأنه سيواجه بمعركة شاملة على كافة الجبهات.

وأوضح أن إسرائيل تعيش حالة رعب ورهبة، بعد فشل كافة أهدافها في سوريا، وقوة الجيش السوري، فعندما رد الجيش السوري اليوم، فإنه يقول للجميع: إنه بعد سبع سنوات من الحرب في سوريا الجيش السوري لا يزال قوياً، وسيواجه أي اعتداء.

أخبار ذات صلة

حمدان: القسام لن يكون بعيداً عن أي عدوان على سوريا أو لبنان

حمدان: القسام لن يكون بعيداً عن أي عدوان على سوريا أو لبنان

إصابة مواطن بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي في جنين

إصابة مواطن بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي في جنين

مصرع مواطن أثناء صيانة جراره الزراعي

مصرع مواطن أثناء صيانة جراره الزراعي

الأعرج يشيد بالمواقف الثابتة لماليزيا تجاه القضية الفلسطينية

الأعرج يشيد بالمواقف الثابتة لماليزيا تجاه القضية الفلسطينية

السفير عبد الهادي: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان الإسرائيلي

السفير عبد الهادي: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان الإسرائيلي

كتائب أبو علي مصطفى: &#34;محور المقاومة&#34; جاهز للمواجهة

كتائب أبو علي مصطفى: "محور المقاومة" جاهز للمواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي في جنين

إصابة مواطن بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي في جنين

مصرع مواطن أثناء صيانة جراره الزراعي

مصرع مواطن أثناء صيانة جراره الزراعي

الأعرج يشيد بالمواقف الثابتة لماليزيا تجاه القضية الفلسطينية

الأعرج يشيد بالمواقف الثابتة لماليزيا تجاه القضية الفلسطينية

السفير عبد الهادي: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان الإسرائيلي

السفير عبد الهادي: من حق سوريا الدفاع عن نفسها ومواجهة العدوان الإسرائيلي

عربي

الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"