الخارجية الروسية: موسكو مستاءة من الهجمات الجوية الإسرائيلية على سوريا

عبرت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها من الغارات الإسرائيلية على سوريا، وتنامي التوتر في مناطق وقف التصعيد بين البلدين.



وقال الخارجية الروسية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): إن موسكو تشعر بقلق شديد إزاء "التطورات الأخيرة والهجمات على سوريا"، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرة إلى عدم قبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لخطر.



وذكّرت الوزارة، بأن القوات الحكومية السورية ملتزمة بالاتفاقات الخاصة بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد في جنوب غرب سوريا.



وتابعت الخارجية: "نحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تردي الوضع.





ونعتبر من الضرورة الاحترام الكامل لسيادة وسلامة أراضي سوريا، وغيرها من دول المنطقة".



وأكمل: "من غير المقبول على الإطلاق خلق تهديدات على حياة وأمن العسكريين الروس المتواجدين في سوريا، تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية من أجل مساعدتها في الحرب ضد المسلحين".



رام الله - دنيا الوطن