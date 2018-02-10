أردوغان يعلن سقوط طائرة عسكرية تركية خلال عملية "غصن الزيتون"

أردوغان يعلن سقوط طائرة عسكرية تركية خلال عملية "غصن الزيتون"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت: إنه تم إسقاط مروحية عسكرية تركية جنوبي مقاطعة هاتاي، أثناء عملية "غصن الزيتون"، التي تجريها تركيا في منطقة عفرين السورية.

وقال الرئيس التركي، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) التركية: "قبل قليل أسقطت إحدى مروحياتنا العسكرية (من قبل وحدات حماية الشعب الكردية)، خلال عملياتنا العسكرية في عفرين السورية".

وتوعد الرئيس أردوغان، المسلحين الذين أسقطوا المروحية العسكرية برد قاس، ولم تعلن الوكالة عن وجود قتلى أو جرحى.

أخبار ذات صلة

فيديو: الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة الاستطلاع الإيرانية

فيديو: الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة الاستطلاع الإيرانية

الطائرات الإيرانية بدون طيار.. تعرف عليها من &#34;شيطان البحر&#34; إلى &#34; فطرس&#34;

الطائرات الإيرانية بدون طيار.. تعرف عليها من "شيطان البحر" إلى " فطرس"

قاسمي: الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة مثيرة للضحك

قاسمي: الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة مثيرة للضحك

فيديو: لحظة إجلاء الطيارين الإسرائيليين المصابين

فيديو: لحظة إجلاء الطيارين الإسرائيليين المصابين

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها

سقوط صاروخ كاتيوشا على منطقة شمال إسرائيل

سقوط صاروخ كاتيوشا على منطقة شمال إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية في العام 2017 تتعامل مع (8621) قضية

الضابطة الجمركية في العام 2017 تتعامل مع (8621) قضية

&#34;البرلمانات العربية&#34;: تطالب بتنفيذ قرار قطع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

"البرلمانات العربية": تطالب بتنفيذ قرار قطع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

عربي

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"