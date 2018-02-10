أردوغان يعلن سقوط طائرة عسكرية تركية خلال عملية "غصن الزيتون"

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت: إنه تم إسقاط مروحية عسكرية تركية جنوبي مقاطعة هاتاي، أثناء عملية "غصن الزيتون"، التي تجريها تركيا في منطقة عفرين السورية.



وقال الرئيس التركي، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) التركية: "قبل قليل أسقطت إحدى مروحياتنا العسكرية (من قبل وحدات حماية الشعب الكردية)، خلال عملياتنا العسكرية في عفرين السورية".



وتوعد الرئيس أردوغان، المسلحين الذين أسقطوا المروحية العسكرية برد قاس، ولم تعلن الوكالة عن وجود قتلى أو جرحى.