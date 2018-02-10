قاسمي: الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة مثيرة للضحك

قاسمي: الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة مثيرة للضحك
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن وجود إيران في سوريا استشاري، وبطلب من الحكومة السورية.

وأوضح قاسمي، أن الادعاءات الإسرائيلية حول الطائرة الإيرانية المسيرة أمر مثير للضحك، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

من جهتها، قالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن طهران وصفت حديث إسرائيل عن إسقاط طائرة إيرانية بلا طيار بأنها "سخيفة"، مشيرةً إلى أنها تقول: "إن الوجود الإيراني في سوريا لتقديم المشورة فقط".

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